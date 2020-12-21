Столицу Удмуртии — Ижевск — издавна считают «Оружейной столицей» России, а всё потому, что в XIX веке здесь начали производить оружие. С тех пор на этой земле выковали не одну тысячу единиц вооружения. Ключевую роль Ижевск сыграл в Великой Отечественной войне — новые оружие и боеприпасы сразу же отправлялись на фронт, благодаря чему армия не испытывала недостатка в них. После войны здесь начали производить легендарный «Калашников», который теперь знают во всём мире.

Зарождение оружейной столицы

Первое документальное упоминание о применении огнестрельного оружия в России отнесено к 1382 году — вероятно, в ходе очередного похода Золотой Орды на Русь.

В апреле 1760 года граф Пётр Шувалов распорядился начать строительство Ижевского железоделательного завода, вокруг которого позднее появится посёлок Ижевского завода и сам город Ижевск.

Оружейные заводы стали строить рядом с железоделательными, чтобы не испытывать проблем с поставками сырья. В этом есть заслуга специалиста горнозаводского дела Андрея Дерябина — благодаря ему Ижевский завод стал оружейным.





Производство было начато в 1807 году, когда Дерябин получил одобрение от императора Александра I. Первый «урожай« был невелик: выпущено меньше десятка по каждому виду ружей. Однако производство нарастили во времена русско-французских войн: в 1810-х годах было выпущено 24 тыс. единиц. В 1820-х уже делали 20 тыс. ружей в год. В 1860-х годах и позднее общий объём производства стал достигать 1 млн единиц вооружения, что являлось третью всего оружия страны, в год выпускалось уже 150 тыс. ружей.

Впрочем, производилось оружие не только для армии, но и для охоты.

В 1914 году Россия вступила в Первую мировую войну. Это был очередной вызов для производства, и оно его выдержало: Ижевский завод поставил на фронт около 1,5 млн новых винтовок. Численность рабочих составляла 34 тыс. человек, тогда как население Ижевска составляло 40 тыс.

Всё для фронта, всё для победы

Начавшаяся Великая Отечественная война снова бросила вызов производству. К тому же в Удмуртию пришлось эвакуировать порядка полусотни промпредприятий с западных окраин страны, где уже вовсю наступали немецкие войска.

Так, с Тульского оружейного завода в Ижевск переехало производство револьверов «Наган», пистолетов ТТ и пулемётов «Максим». Помимо того, было налажено производство противотанковых ружей Дегтярёва и Симонова, снайперских винтовок и многих других видов вооружения. За всё время войны Ижевск стал единственным городом, который выпускал все виды стрелкового оружия. За 1941-1945 годы на Ижевском заводе произвели ружей примерно столько же, сколько почти за предыдущие 100 лет — 11 млн единиц стрелкового оружия и тысячи авиапушек, пулемётов и противотанковых ружей.





Бригадир фронтовой комсомольско-молодежной бригады цеха №39 Ижевского машиностроительного завода Александра Иосифовна Исаева за работой. Июнь, 1944 г.



Считается, что за последние 200 лет российской истории ижевское оружие использовалось в каждом сражении.

Послевоенное время

Ещё во время войны правительство СССР задалось идеей разработать универсальный автомат. В 1946 году участие в разработке нового оружия принял Михаил Калашников, сам прошедший войну и понимавший, какой автомат нужен солдату. В 1947 году образец его оружия победил в конкурсе, а потом был принят на вооружение. Первая партия новых автоматом АК-47 была изготовлена в 1948 году — производство находилось под личным контролем Калашникова.

Сейчас «Калашников» называют самым популярным автоматом — за 60 лет было выпущено более 70 млн единиц. Он состоит на вооружении полусотни армий. Доля «Калашникова» на рынке мирового оружия — пятая часть.





АК-47

После войны страна стала восстанавливаться. Заново строились города, заселялись люди и появлялись новые виды спорта. Например, спортивная стрельба. В 1950-х годах в Ижевске начали разрабатывать спортивное оружие: спортивные винтовки «ЦСВ-1», «С-49», произвольные винтовки «ЦВ-50» и «МЦВ-50» калибром 7,52 и 5,6 мм.

Не забывал Ижевск и про охотников: для них в 1960-х разработали карабины «Барс», «Медведь» и «Лось».

Также в 1960-х годах начинается производство снайперской винтовки Драгунова, которая стала легендой наряду с автоматом Калашникова. В СССР не было своих винтовок, армия имела на вооружении только винтовки Мосина, оставшиеся от Российской Империи. К тому времени они уже немного устарели, к тому же были не настолько удобны, ведь после каждого выстрела их приходилось заново заряжать. Советскими властями перед конструкторами была поставлена задача — создать новую снайперскую винтовку.

Ижевский конструктор Евгений Драгунов первым в мире смог создать автоматическую снайперскую винтовку. В его оружии обеспечивалась стабильность стрельбы, поэтому в 1963 году оно будет запущено в серийное производство и принято на вооружение. Сейчас винтовка находится на вооружении как в России и странах ближнего зарубежья, так и в отдалённых уголках планеты: на Кубе, в Никарагуа, в Сирии и других странах.

В 1992 году начат выпуск охотничьих карабинов на базе АК — «Сайга».





Настоящее время

Оборонно-промышленный комплекс сегодня играет существенную роль в экономике. Так, по итогам 2013 года, поставки военной техники и вооружения принесли в российский бюджет около $30 млрд. В предприятиях ОПК занято около 3 млн россиян в 64 регионах страны.





Источник: kalashnikovgroup.ru

В Удмуртии с предприятиями ОПК работает опорный банк оборонно-промышленного комплекса – ПСБ.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам Концерна «Калашников» Дмитрий Палунин: «Мне очень нравится подход Промсвязьбанка – гибкий, настроенный на клиента. Для «Калашникова» ПСБ давно является важным финансовым партнёром, обеспечивая Группу компаний ресурсами, необходимыми для воплощения стратегически важных проектов и разработок в жизнь. Многие сотрудники концерна уже являются клиентами банка и успели оценить преимущества кредитных и ипотечных программ».

Региональный директор Операционного офиса «Ижевский» ПСБ Игорь Кудрявцев:

«Оружейное производство в Удмуртии, а мы сейчас говорим не только о стрелковом оружии, имеет огромную историческую значимость: мы вспоминаем великие победы, достижения наших конструкторов, подчеркиваем роль преемственности поколений. Ижевск по праву называют оружейной столицей России. Создание оружия – это трудоемкий и наукоемкий процесс, который не прекращается. В условиях высококонкурентных мировых рынков, серьезных требований к качеству, функциональности, технологичности оружия со стороны государства предприятиям необходимо постоянно развиваться, проводить модернизацию. Развиваться приходится быстро и эффективно, изобретать что-то новое. В этом своими ресурсами предприятиям ОПК помогает банковская система. Например, на Ижевском механическом заводе поддержка со стороны нашего Банка позволила провести комплексную модернизацию линии деревообработки: было закуплено и установлено высокотехнологичное оборудование, улучшены сами процессы, удалось полностью замкнуть технологический цикл изготовления деревянных деталей спортивно-стрелкового и охотничьего оружия.

Отмечу, что работа с предприятиями ОПК для нас – это и социально важное направление. Работа таких предприятий - это важный элемент стабильного развития региона в целом. На заводах трудятся десятки тысяч жителей республики. Их благополучие, уверенность в завтрашнем дне, а также благополучие их семей напрямую связаны с устойчивостью таких производств».





«А есть что потяжелее?»

Впрочем, в рамках ОПК в Удмуртии производят не только огнестрельное оружие, но и технику и другое вооружение. По данным Корпорации развития Удмуртской Республики, в регионе производят:

АО «Воткинский завод — межконтинентальные баллистические ракеты стратегического назначения «Тополь-М», «Ярс», «Булава» и оперативно-тактические ракеты «Искандер-М».

АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» — межконтинентальные баллистические ракеты стратегического назначения «Тополь-М», «Ярс», «Булава» и оперативно-тактические ракеты «Искандер-М».

АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» — приборы и системы управления ракетных комплексов, аппаратура связи и управления, ЭВМ специального назначения, электронно-коллиматорные прицелы с цифровым управлением.

АО «Сарапульский радиозавод» — военные радиостанции, приемники и медицинская техника.

ОАО «НИТИ «Прогресс» — беспилотные летательные аппараты для спецподразделений.

Кроме стрелкового оружия, АО «Концерн «Калашников» производит управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь» и «Китолов», противотанковые управляемые ракеты «Вихрь-1» и зенитные управляемые ракеты «Стрела-10М3».





Лидер экспорта

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в 2019 году опубликовал доклад, согласно которому США, Россия и Франция — лидеры по экспорту вооружений во всём мире. Доля США на мировом рынке экспорта вооружений — 36%, доля России — 21%, Франции — около 7%.

По данным «Ростеха», Россия сотрудничает почти со 100 странами мира в сфере экспорта вооружений. Портфель заказов военно-технического сотрудничества в последние годы был на уровне $45 млрд, к концу 2018 года составив $55 млрд. Самым перспективным проектом поставок являются средства ПВО, ракетные и артиллерийские комплексы, некоторые из которых производятся в Удмуртии.

На 2019 год у зарубежных заказчиков повышенным спросом пользовался оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-Э», который производят на АО «Воткинский завод». Также зарубежные партнёры проявляют интерес к зенитно-ракетному комплексу «Тор-Э2» производства АО ИЭМЗ «Купол».

Введённые против России странами Запада санкции закрыли доступ на рынки Северной Америки и Евросоюза, поэтому пришлось изучать новые — Юго-Восточная Азия (Индия), Ближний Восток (Сирия), страны БРИКС (Бразилия, Китай) и постсоветское пространство (Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан).