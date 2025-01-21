Ижевск. Удмуртия. Постоянная жизнь в городе надоедает. Хочется сбежать от суеты, вырваться куда-нибудь на природу. Но на дворе зима, новогодние праздники позади, и из свободного времени разве что суббота и воскресенье. Специально для такого случая подготовили список мест в Удмуртии, куда можно съездить зимой на выходные.



1. Гора Байгурезь – Дебёсский район, 146 километров от Ижевска.

Фото: «Visit Udmurtia» «ВКонтакте»

Гора находится в Дебёсском районе Удмуртии. Её высота 251 метр. «Байгурезь» переводится с удмуртского как «богатая гора» или «хозяин горы», но есть и второе название – «немая гора», сообщается на сайте «Visit Udmurtia».

С вершины виден красивый изгиб реки Чепца, по берегам которого раскинулся хвойный лес. Сюда можно приехать, чтобы полюбоваться видами на долину, отдохнуть душой и телом на свежем воздухе. Зимой здесь создаётся особенная атмосфера спокойствия и тишины – чего только стоит вид на заснеженные ели, простирающиеся до горизонта.



2. Историко-культурный парк «ДондыДор» – Глазовский район, деревня Адам, 183 километра от Ижевска.

Фото: Юрий Дерябин «ВКонтакте»

Парк «ДондыДор» находится недалеко от Глазова на территории ряда легендарных городищ: Иднакар, Дондыкар, Эбгакар, Весьякар. Парк позиционируется как смесь национального фольклора и современного искусства.

На территории находятся более 30 скульптур из дерева и металла, которые рассказывают посетителям сюжеты удмуртских мифов и легенд. Помимо этого, в парке есть дорожные и коммунальные сети, заведения общепита, гостиницы и дома отдыха, лыжная база. Вход свободный.



3. Сидоровы горы – Воткинский район, деревня Сидоровы Горы, 61 километр от Ижевска.