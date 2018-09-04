Хоккейный клуб из столицы Удмуртии провел традиционную открытую пресс-конференцию перед началом сезона в Высшей хоккейной лиге.

Хоккейный клуб «Ижсталь» провел традиционную открытую пресс-конференцию, в которой приняли участие журналисты, поклонники «сталеваров», руководство и тренерский штаб команды, а также министр спорта Удмуртии Наталья Гольцова. В этом сезоне чемпионат Высшей хоккейной лиги будет именоваться как «ВХЛ – Кубок Шелкового пути».

Забегая вперед, скажем, что множество вопросов было адресовано руководителю профильного ведомства, так как ситуация, в которую попал клуб в межсезонье, вызывала опасение у большинства болельщиков «сталеваров». Напомним, что коллектив за предыдущие несколько сезонов накопил долги, по которым «Ижстали» нужно было расплачиваться. В связи с этим возникла реальная угроза банкротства, чего все же удалось избежать. «Сталевары» до последнего не могли определиться в том числе с новым наставником и начали подготовку к сезону одними из последних в Высшей хоккейной лиге.

95 на 5

Одним из первых вопросов, который был адресован Наталье Гольцовой, касался экономики. Бесспорно, многих сейчас волнует вопрос - на какие средства будет существовать клуб и не повторится ли прошлогодняя ситуация, когда первоначального объема финансирования могло банально не хватить на то, чтобы доиграть «регулярку».

По словам Гольцовой, в этом году коллектив будет субсидироваться в пропорции 95 на 5 процентов. Большая часть – это деньги, которые выделяются из республиканского бюджета.

«Я могу сказать за нашу финансовую составляющую (республиканский бюджет – прим. ред.). Он (бюджет – прим. ред.) будет доведен в стопроцентном объеме, то есть фактически вся потребность минимальная, которая необходима для команды, будет доведена. Мы знаем, что с 2013 года у клуба были задолженности по налоговым отчислениям, мы удачно справились с этой проблемой, она была давняя, запущенная, но мы смогли обрубить этот конец и не дали клубу выйти на стадию банкротства, поэтому сейчас у клуба есть все, чтобы зарабатывать и идти вперед», - сказала министр спорта Удмуртии.





По словам Гольцовой, пропорция 95 на 5 сохранится только в этом сезоне. В следующем году это соотношение будет уменьшаться, «чтобы бюджет можно было максимально освободить». Какое именно соотношение бюджета-внебюджета будет через год, Гольцова не уточнила, однако отметила, что задача руководства команды на этот сезон - «найти якорного партнера, который будет заинтересован в развитии хоккейного клуба».

«Такого пока нет», - коротко резюмировала Гольцова.

Стоит отметить, что сезон в Высшей хоккейной лиге не совпадает с календарным годом. В том числе и поэтому могут возникнуть проблемы с финансированием. Здесь министр не стала забегать вперед и заявила, что 100-процентный объем будет доведен в 2018 году, то есть фактически к этому времени клуб проходит примерно треть регулярного чемпионата.

Выхода нет

Журналисты на такие заявления тут же отреагировали. Мол, а что будет с клубом в случае, если генерального и титульного спонсора в этом сезоне мы не найдем и внебюджетные источники финансирования снова будут равняться нулю.





«Нам всей команде: тренерскому штабу, министерству, креативному директору, руководству клуба – мы все работаем на одну цель (поиск партнеров – прим. ред.), я думаю, такое «если» не должно случиться, иначе эффективность менеджмента и всего остального – нулевая», - ответила на вопрос Гольцова.

Ранее она также уточнила, что над этим будет работать в том числе и руководитель клуба Константин Билан. Однако, по его словам, это не входит в должностные обязанности менеджера, хотя от поставленных задач он не отказывается и также будет прорабатывать вопрос.

«На самом деле мои должностные обязанности не предусматривают поиски спонсоров, но, несмотря на это, мы занимаемся поиском (спонсоров – прим. ред.). Я готов участвовать в этой работе и в настоящее время участвую в ней. Сегодня до обеда я встречался с одним из представителей бизнес-структур, мы обсуждали вопросы по привлечению денежных средств», - сказал Константин Билан.

Кандидатура Гольцовой и работа в авральном режиме

Позднее, после вопросов, связанных с деньгами и обеспеченностью игроков всеми необходимыми бытовыми вещами, участники пресс-конференции перешли к игровым аспектам. В ходе беседы министр спорта рассказала, что кандидатура Игоря Кропотина на пост главного тренера «Ижстали» была предложена именно ей.

«Могу немного озвучить то, что именно мною была выдвинута кандидатура главного тренера. Да, мы в этой перезагрузке где-то подзатянулись, но тем не менее мы рассчитываем на очень хороший результат. <…> У нас кто-то был «за», кто-то «против», потом нашли золотую середину, вариант, который устроил всех. Я предложила, руководство не было против, Константин Владимирович тоже был не против. Я считаю, что решение было принято правильное», - рассказала журналистам Гольцова.

По ее словам, в преддверии сезона перед командой поставлена задача выйти в плей-офф, однако Константин Билан позднее заявил, что в лиге есть около пяти команд, которые в финансовом плане более устойчивые.

«Президент (Юрий Федоров – прим. ред.) передо мной ставил задачу - попадание в плей-офф, и на тот момент я ему сказал, что для меня это не задача. Я все-таки настроен, чтобы команда проходила как можно дальше. Все команды такие же, как и наша. Может быть, есть порядка пяти команд, у которых более высокий бюджет, но это еще не залог успеха. Мы будем расти вместе с командой. И хотел бы сказать, что на сегодняшний день в команде никто из ребят себе место не забронировал, все будет зависеть от их работы. И никто из нас себе место не забронировал, все будет зависеть также от нашей работы. И если мы будем работать хорошо, то результат не заставит себя ждать», - сказал Константин Билан.





Тренерский штаб, который был вынужден в первой части пресс-конференции наблюдать за всем со стороны, взял все-таки слово.

«По новичкам: впереди у нас тон задают хоккеисты, которые в прошлом году были в «Ижстали». Линия обороны – ребята подъехали, проверим их. Ну и вратарская линия - с ней определились. В принципе, ребята квалифицированные, есть и молодые, которые, я думаю, присоединятся в процессе сезона, с ними надо еще поработать. С системой игры мы определились, но время, сами знаете, что мы попали в авральный режим и придется наверстывать и во время чемпионата», - сказал рулевой «сталеваров» Игорь Кропотин.

Стадия формирования

Также Игорь Кропотин и его коллега Алексей Вахрушев рассказали о прошедших турнирах в Ижевске и Тольятти (турнир имени Тарасова и Кубок Лады), однако акцентировать на них внимание не стали, так как, по их мнению, главное – это предстоящий чемпионат.





Фото: пресс-служба ХК "Ижсталь"

«Да, выиграли Кубок Лады, приятное настроение у ребят. Вылезли и плюсы, и минусы. Очень много удалений. И что радует – от игры к игре понимаем чуть-чуть. Налаживается понимание игры. С «Ладой» вышли немного деморализованные, но затем две игры четко, по схеме, по пониманию отыграли, результат налицо. Но этот турнир - не показатель. Скажу, что самое главное - чемпионат», - рассказал журналистам Алексей Вахрушев.

В свою очередь главный тренер «сталеваров» Игорь Кропотин отметил, что команда по-прежнему находится в стадии формирования.

«Мы примерно определили состав, который начнет играть, но по ходу чемпионата все равно будет команда формироваться, поэтому можно сказать, что коллектив еще не в идеале. Много еще погрешностей, которые могут решиться в тренировочном процессе, а могут с привлечением новых игроков», - сказал Кропотин.

Он также назвал первую пятерку команды, однако озвучивать ее сейчас станет, наверное, неправильно, а вот о капитане и ассистентах вслух заявить можно. После так называемой перезагрузки молодую команду в бой поведет знакомый многим болельщикам 36-летний нападающий Антон Кочуров. Его ассистентами стали защитники Алексей Виноградов и Денис Иванов, который также отыграл больше количество матчей в свитере «сталеваров»

«Мы им дали полную свободу и сказали, что вы уже взрослые люди - вам выбирать кто вас поведет», - резюмировал Алексей Вахрушев.

Определились на данный момент наставники и с трио, которое будет отвечать за надежность на последнем рубеже.

«У нас складывается вратарская бригада очень молодая, конечно, опыта ребятам не хватает, но они перспективные. Главное, что у нас есть наш воспитанник Филипп Долганов – он молодой, но перспективный, что могу сказать и о Сергее Коробове. Прогресс будет виден, когда они будут играть и опыт придет», - сказал Алексей Митрошин.

Третьим в списке голкиперов значится Антон Гичев, который в прошлом году выступал за самарский ЦСК ВВС.

«На самом деле, у нас команда очень молодая, поэтому мы говорим, что ребята будут в процессе чемпионата расти, приобретать опыт и уверенность. Селекция у нас будет продолжаться, думаю, до 15 января. Может быть, даже и в самые последние часы будет кто-нибудь заявлен. На сегодняшний день у нас есть взаимопонимание с тренерским штабом. Основная моя задача - не мешать им. Мне нравится, как они работают, поэтому я думаю, что результаты придут», - сказал руководитель клуба Константин Билан.

Терпения и с Богом

В целом из слов тренерского штаба на этой пресс-конференции стало понятно (хотя из трансферной политики это тоже было заметно невооруженным глазом), что команда в этом сезоне будет молодой и по ходу регулярного чемпионата клуб еще будет наверстывать упущенное, так как подготовка команды началась непривычно поздно.

В своем традиционном обращении к болельщикам Игорь Кропотин попросил поклонников «сталеваров» верить в команду и приходить на хоккей позитивно настроенными.

«Команда создалась. Где-то и для нас, и для меня большой опыт будет. Хочу, чтобы вы поддержали команду, верили в команду, болели за нас и приходили на хоккей позитивно настроенными, потому что, сами знаете, сезон может сложиться всяко. То, что от нас зависит, - мы все сделаем. И от тренерского штаба, и от руководства клуба, и от руководства республики. То, что команда выступает в ВХЛ, – это уже здорово. Многие клубы сейчас распадаются. Мы постараемся выступить достойно», - обратился в том числе к поклонникам Кропотин.





После него взял слово Алексей Вахрушев, который, наверное, точнее всех выразил настроения всей околохоккейной братии в преддверии сезона.

«Что я скажу? Терпения. И с богом в новый сезон», - коротко ответил Алексей Вахрушев.

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Напомним, что сезон в Высшей хоккейной лиге «Ижсталь» начнет двумя домашними поединками с командами из Китая. 6 и 8 сентября в столицу Удмуртии приезжает пекинский «КРС ОЭРДЖИ» и «Цен Тоу» из города Цзилинь. Затем клуб отправится в выездное турне по маршруту Усть-Каменогорск-Караганда-Чехов-Воскресенск.

Кассы ледового дворца начали работать во вторник, 4 сентября, в 13:00.