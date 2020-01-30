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Грета Тунберг станет товарным знаком

12:02, 30 января, 2020
Евгений Кандаков
Грета Тунберг станет товарным знаком
12:02, 30 января, 2020
Евгений Кандаков
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#дети\n#бизнес\n#ООН\n#экология\n#школьники\n#охрана окружающей среды\n#Швеция\n#активисты
Фото: twitter.com/gretathunberg
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По мнению экоактивистки, данные о ней часто используют в коммерческих целях без ее согласия.

Стокгольм. Швеция. Известная шведская экоактивистка Грета Тунберг зарегистрирует свои имя и фамилию как товарный знак. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Также девочка подала заявку на регистрацию названия международного общественного движения школьников, борющихся против изменения климата. Об этом Тунберг написала на своей странице в социальной сети.

Экоактивистка пояснила, что недовольна тем, что ее имя часто используют в коммерческих целях без ее ведома.

17-летняя шведская школьница Грета Тунберг прославилась тем, что вместо учебы пикетировала парламент своей страны, требуя принять меры против глобального потепления. В итоге ей разрешили выступить с трибуны ООН, где она заявила, что экологически неграмотные политики «украли у нее детство».

Известно, что у Греты диагностирован синдром Аспергера. Кстати, по данным Яндекса, имя Тунберг вошло в первую тройку самых массовых запросов информации среди россиян за 2019 год в категории «личности».

12:02, 30 января, 2020
Евгений Кандаков
120
0
#дети\n#бизнес\n#ООН\n#экология\n#школьники\n#охрана окружающей среды\n#Швеция\n#активисты

 

 

 


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