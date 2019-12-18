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Я спросил у «Яндекса»: поисковик назвал самые популярные запросы россиян за 2019 год

13:02, 18 декабря, 2019
Евгений Кандаков
Я спросил у «Яндекса»: поисковик назвал самые популярные запросы россиян за 2019 год
13:02, 18 декабря, 2019
Евгений Кандаков
149
0
#интернет\n#общество\n#рейтинг\n#Яндекс\n#социологические исследования
Фото: twitter.com/engcrimerussia
149
0

Оказалось, что наших соотечественников особенно интересовали выборы на Украине, «Игра престолов» и трансляции единоборств.

Москва. Рейтинги самых популярных запросов из сферы политики, спорта и кино составил по итогам 2019 года «Яндекс». Об этом сообщается в исследовании, опубликованном на официальном сайте поискового сервиса.

Так, в топ-3 событий года лидируют президентские выборы на Украине. Россиян интересовал как ход голосования, так и победитель Владимир Зеленский. Информацию о нем запрашивали чаще, чем о других личностях. На второй позиции – пожар в соборе Парижской Богоматери, третье место – у митингов и протестного голосования в Москве.

В списке самых популярных лиц после нового президента Украины идут японский геймдизайнер Хидео Кодзима и шведская экоактивистка Грета Тунберг.

Из фильмов лидером запросов стала российская лента «Т-34», далее идут «Джокер» и «Мстители: Финал».

Что касается сериалов, то россияне больше всего интересовались финальным сезоном «Игры престолов». На втором месте – «Чернобыль» телекомпании HBO. Из отечественной кинопродукции данного жанра больше всего запросов собрали «Жуки», показанные телеканалом СТС, они заняли третью позицию.

Среди мультфильмов лидировали «Король Лев», «Как приручить дракона-3» и «Тайная жизнь домашних животных-2».

Из спортивных событий россиян сильнее всего волновали бои Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье, Александра Емельяненко против Михаила Кокляева, а также Федора Емельяненко против Райана Бейдера.

Ранее соцсеть «ВКонтакте» опубликовала рейтинг самой популярной музыки за 2019 год среди своих пользователей, а YouTube назвал самые популярные видео Рунета.

13:02, 18 декабря, 2019
Евгений Кандаков
149
0
#интернет\n#общество\n#рейтинг\n#Яндекс\n#социологические исследования

 

 

 


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