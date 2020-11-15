Меморандум направили всем сотрудникам ведомства.

Пентагон. США. Пентагон заявил о необходимости завершить все войны с участием США. Как пишет «Газета», подобное заявление сделал исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер.

Меморандум направили всем сотрудникам ведомства.

«Мы не народ, который постоянно воюет, это противоречит всему, за что выступаем мы и за что сражались наши предки. Все войны должны закончиться», – говорится в документе.

Миллер подчеркнул, что США «остаются привержены тому, чтобы завершить войну».