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В Литве могут ввести продуктовые карточки

17:00, 08 ноября, 2018
Дарья Снидкова
17:00, 08 ноября, 2018
Дарья Снидкова
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#политика\n#торговля\n#налог\n#Литва\n#продуктовые карточки
Фото: Pixabay
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Таким образом власти хотят поощрить малый и средний бизнес.

Литва. Власти Литвы хотят ввести в стране продовольственные карточки на продукты первой необходимости весной 2019 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на Ziniu radijas.

Таким образом правительство планирует поощрить малый и средний бизнес, сказал премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.
Систему талонов руководство страны называет «альтернативной возможностью возврата налога на добавленную стоимость».

Карточки будут продаваться на почте по цене 8 евро. На них можно будет купить продукты на 10 евро, то есть со скидкой в 20%. В конце месяца продавцы будут обменивать талоны на деньги, таким образом получая компенсацию, пишет Delfi.

Сейчас правительство решает, каким социальным группам будет доступна программа, к примеру, детям и пенсионерам.
Использовать карточки можно будет только для приобретения продукции местных фермеров: молока, мяса, овощей и фруктов. По мнению Скирмантаса, это заставит владельцев хозяйств кооперироваться и открывать новые торговые точки.

Тем не менее, глава Ассоциации торговых компаний Литвы Лауринас Вилимас не уверен в необходимости подобной системы.

«Если государство своими финансовыми инструментами начинает поддерживать только часть рынка, то это ограничение конкуренции, поэтому не стоит надеяться на снижение цен», — сказал он.

17:00, 08 ноября, 2018
Дарья Снидкова
53
0
#политика\n#торговля\n#налог\n#Литва\n#продуктовые карточки

 

 

 


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