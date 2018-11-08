В Литве могут ввести продуктовые карточки

Таким образом власти хотят поощрить малый и средний бизнес.

Литва. Власти Литвы хотят ввести в стране продовольственные карточки на продукты первой необходимости весной 2019 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на Ziniu radijas.

Таким образом правительство планирует поощрить малый и средний бизнес, сказал премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

Систему талонов руководство страны называет «альтернативной возможностью возврата налога на добавленную стоимость».

Карточки будут продаваться на почте по цене 8 евро. На них можно будет купить продукты на 10 евро, то есть со скидкой в 20%. В конце месяца продавцы будут обменивать талоны на деньги, таким образом получая компенсацию, пишет Delfi.

Сейчас правительство решает, каким социальным группам будет доступна программа, к примеру, детям и пенсионерам.

Использовать карточки можно будет только для приобретения продукции местных фермеров: молока, мяса, овощей и фруктов. По мнению Скирмантаса, это заставит владельцев хозяйств кооперироваться и открывать новые торговые точки.

Тем не менее, глава Ассоциации торговых компаний Литвы Лауринас Вилимас не уверен в необходимости подобной системы.

«Если государство своими финансовыми инструментами начинает поддерживать только часть рынка, то это ограничение конкуренции, поэтому не стоит надеяться на снижение цен», — сказал он.