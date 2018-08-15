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В 500 км от российской границы США удвоят численность военных

19:00, 15 августа, 2018
Дарья Снидкова
19:00, 15 августа, 2018
Дарья Снидкова
719
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#США\n#граница\n#Норвегия\n#военные учения\n#военные\n#Россия.
Фото: pxhere.com
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Американских пехотинцев в Норвегии будет 700 человек.

Норвегия. США удвоят количество морских пехотинцев в Норвегии с 330 до 700 человек. Как пишет «Коммерсантъ», дополнительные силы будут размещены в 500 км от российской границы.

Планы США были известны еще в июне 2018 года. Пехотинцы прибыли на норвежскую землю в январе 2017 года и были размещены на западе страны.

В Осло заявляют, что усиление американских сил не стоит воспринимать, как военную эскалацию. Военные прибыли в страну только с целью обучения.

19:00, 15 августа, 2018
Дарья Снидкова
719
0
#США\n#граница\n#Норвегия\n#военные учения\n#военные\n#Россия.

 

 

 


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