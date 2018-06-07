Верховная рада Украины одобрила закон о создании Антикоррупционного суда

Данная мера является ключевым условием выделения дальнейших траншей МВФ.

Киев. Украина. Депутаты Верховной рады проголосовали за принятие закона об Антикоррупционном суде. Документ, внесенный президентом Петром Порошенко, успешно прошел окончательное чтение – его поддержали 315 парламентариев, сообщают «Известия».

Ранее законопроект критиковали европейские и американские политики. Их не устраивало ограничение роли международных экспертов в процессе отбора и назначения судей.

После первого чтения к законопроекту было подано 1927 поправок.

Отметим, без создания Антикоррупционного суда Международный валютный фонд отказывался предоставлять Украине очередной транш на погашение внешних долгов.