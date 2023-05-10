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Польские власти забрали 1,2 миллиона долларов со счетов посольства и торгпредства РФ

18:15, 10 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Польские власти забрали 1,2 миллиона долларов со счетов посольства и торгпредства РФ
18:15, 10 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
146
0
#Россия\n#дипломатия\n#международные отношения\n#посольство\n#деньги\n#блокировка\n#Польша
Фото: pxhere.com
146
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В прокуратуре объявили эти деньги вещдоками.

Варшава. Польша. Со счетов посольства и торгпредства России в Польше сняли средства в злотых и американской валюте на общую сумму 1,2 млн долларов. Об этом передает RT со ссылкой на издание Rzeczpospolita.

Сообщается, что больше года назад деньги были заблокированы. Однако недавно польская прокуратура изменила форму обеспечения и объявила средства вещественными доказательствами. Они были перечислены на счет правоохранительного органа.

Ранее об изъятии денег со счетов посольства России сообщил также посол РФ в Польше Сергей Андреев.

18:15, 10 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
146
0
#Россия\n#дипломатия\n#международные отношения\n#посольство\n#деньги\n#блокировка\n#Польша