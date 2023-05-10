Польские власти забрали 1,2 миллиона долларов со счетов посольства и торгпредства РФ

Варшава. Польша. Со счетов посольства и торгпредства России в Польше сняли средства в злотых и американской валюте на общую сумму 1,2 млн долларов. Об этом передает RT со ссылкой на издание Rzeczpospolita.

Сообщается, что больше года назад деньги были заблокированы. Однако недавно польская прокуратура изменила форму обеспечения и объявила средства вещественными доказательствами. Они были перечислены на счет правоохранительного органа.

Ранее об изъятии денег со счетов посольства России сообщил также посол РФ в Польше Сергей Андреев.