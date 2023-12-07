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После обнаружения двух бомб в Польше эвакуируют город

14:31, 07 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
После обнаружения двух бомб в Польше эвакуируют город
14:31, 07 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
71
0
#Польша\n#бомба\n#Вторая мировая война\n#опасность\n#эвакуация
Фото: pxhere.com
71
0

Боеприпасы времен Второй мировой войны нашли в Новогроде на востоке страны.

Новогрод. Польша. Эвакуацию целого города проводят в Польше из-за опасности взрыва двух бомб времен Второй мировой войны. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на радиостанцию RMF24.

Боеприпасы нашли во время строительных работ в Новогроде на востоке страны. По расчетам прибывших на место саперов, в случае детонации в зоне поражения окажется весь населенный пункт. 

В результате было принято решение об эвакуации всех жителей, а это примерно 2 тыс. человек. Сообщается, что школьников и пенсионеров вывезут из опасной зоны специальными автобусами.

Польские СМИ отмечают, что бомбы, вероятнее всего, остались «на память» об ожесточенных боях, которые вели в указанном районе советские войска с частями Вермахта в конце войны.

14:31, 07 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
71
0
#Польша\n#бомба\n#Вторая мировая война\n#опасность\n#эвакуация