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Из-за прилетевшего с Украины НЛО президент Польши созвал срочное совещание

15:52, 29 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Из-за прилетевшего с Украины НЛО президент Польши созвал срочное совещание
15:52, 29 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
138
0
#Польша\n#Украина\n#военные\n#авиация\n#загадки\n#НЛО
138
0

Взрывов при этом зафиксировано не было.

Варшава. Польша. Экстренное совещание с военными провел президент Польши Анджей Дуда. Причиной послужило нарушение воздушного пространства со стороны Украины, пишет «Российская газета» со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

Утром 29 декабря радары ПВО засекли проникновение неопознанного объекта. Некоторое время спустя он исчез. Также его наблюдали жители польского Пшеводува, расположенного возле границы со Львовской областью. По их словам, предмет летел с огромной скоростью в западном направлении. Никаких взрывов при этом отмечено не было.

Президент Анджей Дуда в связи с произошедшим позвонил по телефону министру национальной обороны Владиславу Косиняку-Камышу. Позднее была назначена очная встреча с ним, а также начальником Генштаба Веславом Кукулой и оперативным командующим Вооруженными силами Мачием Клишем, сообщила пресс-служба польского лидера.

Напомним, ранее в США «летающую тарелку» засняли на видео рядом с самолетом Байдена. 

15:52, 29 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
138
0
#Польша\n#Украина\n#военные\n#авиация\n#загадки\n#НЛО