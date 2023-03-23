В Белоруссии сформировали новый зенитный ракетный полк

Минск. Белоруссия. Новый зенитный ракетный полк сформировали в Белоруссии. Об этом сообщает RT.

«В Белоруссии сформирован новый зенитный ракетный полк. При формировании полка особое внимание уделялось созданию современной военной инфраструктуры и учебно-материальной базы, оборудованию комфортабельных мест размещения личного состава, вопросам социального обеспечения военнослужащих и членов их семей», — говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.

Отмечается, что вновь сформированную воинскую часть в Лунинце посетит министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин.