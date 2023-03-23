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В Белоруссии сформировали новый зенитный ракетный полк

10:20, 23 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
В Белоруссии сформировали новый зенитный ракетный полк
10:20, 23 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
66
0
#Белоруссия\n#армия
Фото: unsplesh.com (Hans Dorries)
66
0

Он расположился в Лунинце Брестской области.

Минск. Белоруссия. Новый зенитный ракетный полк сформировали в Белоруссии. Об этом сообщает RT.

«В Белоруссии сформирован новый зенитный ракетный полк. При формировании полка особое внимание уделялось созданию современной военной инфраструктуры и учебно-материальной базы, оборудованию комфортабельных мест размещения личного состава, вопросам социального обеспечения военнослужащих и членов их семей», — говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.

Отмечается, что вновь сформированную воинскую часть в Лунинце посетит министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин.

10:20, 23 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
66
0
#Белоруссия\n#армия