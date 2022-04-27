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На побережье Каспийского моря в Казахстане обнаружили 22 мертвых тюленя

14:55, 27 апреля, 2022
Екатерина Сентемова
На побережье Каспийского моря в Казахстане обнаружили 22 мертвых тюленя
14:55, 27 апреля, 2022
Екатерина Сентемова
247
0
#Казахстан\n#животные\n#смерть\n#море
Фото: twenty20.com
247
0

Животные находились в разных местах.

Мангистауская область. Казахстан. В Мангистауской области Казахстана на берегу Каспийского моря в районе водозаборной дамбы месторождения Каражанбас нашли мертвых тюленей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Информация о животных появилась в соцсетях. 26 апреля в 23:00 государственные инспекторы областного управления рыбной инспекции, приехав на место, обнаружили 22 туши мертвых тюленей, которые находились в удаленных друг от друга местах.

Поскольку туши находятся в разложенном состоянии, сотрудники инспекции пытаются установить возможность лабораторного исследования, чтобы выяснить причину их гибели.

Сейчас инспекторы управления рыбинспекции вместе с егерской службой проверяют береговую зону и другие участки Каспийского моря, чтобы найти других мертвых животных.

Для исследований были взяты пробы воды и грунта. Туши тюленей передадут сотрудникам департамента экологии и ветеринарной службы.

14:55, 27 апреля, 2022
Екатерина Сентемова
247
0
#Казахстан\n#животные\n#смерть\n#море