У берегов Камчатки нашли лодку с пропавшими два месяца назад людьми

Усть-Хайрюзово. Камчатский край. Дрейфовавшую больше двух месяцев в Охотском море лодку обнаружили в районе села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Из троих человек, находившихся на ней, выжил один, передает RT со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.

Маломерное судно катамаранного типа «Байкат 470» было найдено 14 октября. Выжившему оказывают медпомощь. Обстоятельства произошедшего уточняются.

По предварительным данным, лодка пропала 9 августа. На борту находились двое мужчин – родные братья, и пятнадцатилетний подросток – сын одного из них. Они намеревались преодолеть Сахалинский пролив Охотского моря. Через некоторое время связь с ними была утеряна.

Спасатели МЧС России обследовали тогда более 55 тыс. кв. км акватории Охотского моря и порядка 2 тыс. км береговой линии. К поискам привлекли 4 воздушных судна. Однако найти пропавшее судно не удалось. По факту исчезновения катамарана возбудили уголовное дело.