Потерявшее управление судно «Академик Страхов» ведут на буксире в Мурманск

Мурманск. Мурманская область. К попавшему в аварию в Карском море научно-исследовательскому судну «Академик Николай Страхов» прибыла помощь. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Минобрнауки России.

Как сообщает телеграм-канал ведомства, на выручку потерявшему ход 2 недели назад «Академику Страхову» прибыло многофункциональное судно-спасатель «Мурман». Экипажи соединили суда тросом вечером 19 сентября. Теперь «Академика Страхова» буксируют в Мурманск со скоростью около 4-5 узлов (10 километров в час).

5 сентября у научного судна вышел из строя главный двигатель. Это произошло на восьмой день плавания в Карском море в 20 милях к северо-востоку от острова Белый. На борту находились 40 человек, в том числе экипаж из 28 моряков и 12 ученых. Целью экспедиции было проведение геолого-геофизических, геоморфологических и гидрофизических исследований на шельфе Баренцева и Карского морей, а также в акватории моря Лаптевых.