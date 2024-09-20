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Потерявшее управление судно «Академик Страхов» ведут на буксире в Мурманск

14:26, 20 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Потерявшее управление судно «Академик Страхов» ведут на буксире в Мурманск
14:26, 20 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
172
0
#Арктика\n#море\n#корабли\n#наука\n#ученые\n#авария\n#спасение
Фото: t.me/minobrnaukiofficial
172
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На борту в момент аварии находилось 40 человек.

Мурманск. Мурманская область. К попавшему в аварию в Карском море научно-исследовательскому судну «Академик Николай Страхов» прибыла помощь. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Минобрнауки России.

Как сообщает телеграм-канал ведомства, на выручку потерявшему ход 2 недели назад «Академику Страхову» прибыло многофункциональное судно-спасатель «Мурман». Экипажи соединили суда тросом вечером 19 сентября. Теперь «Академика Страхова» буксируют в Мурманск со скоростью около 4-5 узлов (10 километров в час).

5 сентября у научного судна вышел из строя главный двигатель. Это произошло на восьмой день плавания в Карском море в 20 милях к северо-востоку от острова Белый. На борту находились 40 человек, в том числе экипаж из 28 моряков и 12 ученых. Целью экспедиции было проведение геолого-геофизических, геоморфологических и гидрофизических исследований на шельфе Баренцева и Карского морей, а также в акватории моря Лаптевых.

14:26, 20 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
172
0
#Арктика\n#море\n#корабли\n#наука\n#ученые\n#авария\n#спасение