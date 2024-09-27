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Рыбачившего с сапа в Геленджике туриста нашли мертвым

12:16, 27 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Рыбачившего с сапа в Геленджике туриста нашли мертвым
12:16, 27 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
267
0
#Краснодарский край\n#Геленджик\n#море\n#отдых\n#туристы\n#рыбалка\n#гибель человека
Фото: pxhere.com
267
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Тело выловили из воды в районе Голубой бухты почти неделю спустя.

Геленджик. Краснодарский край. Тело пропавшего почти неделю назад туриста нашли в районе Голубой бухты в Геленджике. Мужчина рыбачил с сапа, передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Сообщается, что отдыхающий пропал 21 сентября во время рыбалки на модернизированном сапе Magnum pro с установленным надувным креслом. В этот день на море испортилась погода. Не исключено, что рыбака унесло в море течением. Поиски продолжались 6 дней. Известно, что мужчина проводил свой отпуск вместе с семьей в поселке Джанхот. 

Сап (сапборд) — это доска или небольшой плотик для плавания с веслом, обычно стоя.

Отмечается, что ранее в 3 километрах от берега в Сочи нашли тела 22-летней девушки и 20-летнего юноши. Они катались на сапбордах и были унесены в море.

12:16, 27 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
267
0
#Краснодарский край\n#Геленджик\n#море\n#отдых\n#туристы\n#рыбалка\n#гибель человека