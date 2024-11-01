Россия потеряла остров Месяцева площадью 53 гектара

Архангельск. Архангельская область. Площадь, занимаемая Россией, уменьшилась на 53 гектара. В Северном Ледовитом океане исчез остров Месяцева из архипелага Земля Франца-Иосифа, сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на Русское географическое общество.

Считавшаяся сушей территория оказалась большей частью огромной льдиной, которая попросту растаяла из-за глобального потепления. Теперь придется исправлять навигационные карты.

Еще в 2015 году остров Месяцева можно было наблюдать на картах, однако к августу 2024 года его площадь уменьшилась с 53 гектаров до 3, а через месяц он полностью исчез. Лед сошел, а береговая линия суши подверглась эрозии и скрылась под водой вследствие повышения уровня океана.