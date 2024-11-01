Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Северному - 95 Лонгрид Лить молоко — тоже искусство Лонгрид Чем живёт современная библиотека Лонгрид

Россия потеряла остров Месяцева площадью 53 гектара

19:07, 01 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Россия потеряла остров Месяцева площадью 53 гектара
19:07, 01 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
211
0
#Россия\n#Арктика\n#Архангельск\n#море\n#лед\n#климат\n#потепление
Источник фото: pxhere.com
211
0

Он находился в архипелаге Земля Франца-Иосифа.

Архангельск. Архангельская область. Площадь, занимаемая Россией, уменьшилась на 53 гектара. В Северном Ледовитом океане исчез остров Месяцева из архипелага Земля Франца-Иосифа, сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на Русское географическое общество.

Считавшаяся сушей территория оказалась большей частью огромной льдиной, которая попросту растаяла из-за глобального потепления. Теперь придется исправлять навигационные карты.

Еще в 2015 году остров Месяцева можно было наблюдать на картах, однако к августу 2024 года его площадь уменьшилась с 53 гектаров до 3, а через месяц он полностью исчез. Лед сошел, а береговая линия суши подверглась эрозии и скрылась под водой вследствие повышения уровня океана.

19:07, 01 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
211
0
#Россия\n#Арктика\n#Архангельск\n#море\n#лед\n#климат\n#потепление