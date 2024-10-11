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Унесенный «Милтоном»: американец выжил в охваченном ураганом море, держась за холодильник

11:02, 11 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Унесенный «Милтоном»: американец выжил в охваченном ураганом море, держась за холодильник
11:02, 11 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
46
0
#США\n#Мексика\n#море\n#шторм\n#холодильник\n#спасение\n#ураган
Фото: pxhere.com
46
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Мужчину подобрал вертолет береговой охраны.

Тампа. США. Держащегося за холодильник мужчину обнаружили в море американские спасатели. Кроме плавучей бытовой техники, выжить ему помогли спасжилет и аварийный маяк, на сигнал которого прилетел вертолет береговой охраны, пишет Лента.ру со ссылкой на ABC News.

На воздушном судне спасенного доставили в больницу города Тампа для оказания медицинской помощи.

Кроме того, унесенного ураганом «Милтон» рыбака обнаружили в 100 километрах от побережья Мексики. Мужчина держался за корпус перевернутой лодки, на помощь ему выдвинулись спасатели.

Напомним, ранее ураган «Милтон» осушил залив Тампа на побережье Флориды. Ряд населенных пунктов американского штата, напротив, были затоплены. Ранее власти предложили эвакуироваться 5,5 млн жителей полуострова. Количество погибших, по последним данным, достигло 12 человек.

11:02, 11 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
46
0
#США\n#Мексика\n#море\n#шторм\n#холодильник\n#спасение\n#ураган