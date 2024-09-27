Американские СМИ узнали о потере Китаем атомной подводной лодки

Ухань. КНР. Новейшая атомная подводная лодка Китая затонула недалеко от Уханя. Инцидент произошел в конце мая – начале июня, пишут «Известия» со ссылкой на Wall Street Journal.

Американскому изданию сообщили об этом источники. Официального подтверждения данной информации нет.

Затонувшая субмарина является первой из нового класса китайских атомных подводных лодок «Чжоу». Они имеют характерную Х-образную корму, повышающую маневренность.

Было ли на борту ядерное топливо, неизвестно.

Напомним, информация о затоплении в Тайваньском проливе другой атомной подводной лодка ВМС Китая появилась в СМИ в конце августа 2023 года. В Минобороны КНР ее не подтвердили. Доказательств аварии не смогли представить и на Тайване. Газета Daily Mail в октябре того же года писала, что субмарина могла попасть в ловушку для иностранных судов.