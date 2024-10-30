У берегов Норвегии зарегистрировали самую массовую в истории охоту трески на мойву

Осло. Норвегия. Крупнейшее в истории нападение хищников было зарегистрировано у берегов северной Норвегии. Огромная стая трески атаковала гигантский косяк мойвы, пишет Газета.ру со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Communications Biology.

Миллиарды особей мойвы ежегодно мигрируют на нерест к скандинавскому побережью от края арктического ледяного щита. Там любимую добычу поджидает атлантическая треска. Группа американских и норвежских океанографов зафиксировала массовую охоту с помощью широкополосной техники акустической визуализации.

Мойва сбилась в косяк численностью около 23 млн особей, растянувшийся на десятки километров. Треска тоже собралась в стаю из 2,5 млн голов. Хищники атаковали жертв в течение нескольких часов, съев более 10 млн рыб. По мнению ученых, это была крупнейшая из описанных ранее массовых охот как по количеству участвовавших в ней особей, так и по площади, на которой произошло это событие.