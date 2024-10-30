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У берегов Норвегии зарегистрировали самую массовую в истории охоту трески на мойву

11:03, 30 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
У берегов Норвегии зарегистрировали самую массовую в истории охоту трески на мойву
11:03, 30 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Норвегия\n#море\n#наука\n#ученые\n#биология\n#рыбалка\n#охота\n#рыба
Источник фото: pxhere.com
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За несколько часов хищники съели более 10 млн рыбешек.

Осло. Норвегия. Крупнейшее в истории нападение хищников было зарегистрировано у берегов северной Норвегии. Огромная стая трески атаковала гигантский косяк мойвы, пишет Газета.ру со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Communications Biology.

Миллиарды особей мойвы ежегодно мигрируют на нерест к скандинавскому побережью от края арктического ледяного щита. Там любимую добычу поджидает атлантическая треска. Группа американских и норвежских океанографов зафиксировала массовую охоту с помощью широкополосной техники акустической визуализации. 

Мойва сбилась в косяк численностью около 23 млн особей, растянувшийся на десятки километров. Треска тоже собралась в стаю из 2,5 млн голов. Хищники атаковали жертв в течение нескольких часов, съев более 10 млн рыб. По мнению ученых, это была крупнейшая из описанных ранее массовых охот как по количеству участвовавших в ней особей, так и по площади, на которой произошло это событие.

11:03, 30 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
130
0
#Норвегия\n#море\n#наука\n#ученые\n#биология\n#рыбалка\n#охота\n#рыба