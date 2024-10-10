Залив Тампа во Флориде остался без воды из-за урагана «Милтон»

Тампа. Флорида. Вода полностью ушла из залива Тампа на западном побережье Флориды. Ее в буквальном смысле слова выпил до дна ураган «Милтон», пишет «Российская газета» со ссылкой на телеканал WKRN.

Произошел так называемый обратный штормовой нагон: воду вытеснило сильным ветром, дующим с суши. Жителей предупредили – ходить по обнажившемуся дну опасно, море в любой момент может вернуться.

Как уже сообщалось, ураган «Милтон» разрушил более ста домов, появились сообщения о погибших.

По данным телеканала «МИР 24», водой затопило парк развлечений Disney World. Временно прекратили работу еще два крупных тематических парка и международный аэропорт Орландо. Кроме того, ураган «Милтон» сорвал крышу с бейсбольного стадиона во Флориде. Находящиеся внутри люди не пострадали.