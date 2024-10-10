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Залив Тампа во Флориде остался без воды из-за урагана «Милтон»

17:17, 10 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Залив Тампа во Флориде остался без воды из-за урагана «Милтон»
17:17, 10 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
563
0
#США\n#погода\n#море\n#ветер\n#шторм\n#торнадо\n#разрушения\n#наводнение\n#стихийное бедствие\n#ураган
Фото: pxhere.com
563
0

Также на полуострове затопило местный Диснейленд и сорвало крышу со стадиона.

Тампа. Флорида. Вода полностью ушла из залива Тампа на западном побережье Флориды. Ее в буквальном смысле слова выпил до дна ураган «Милтон», пишет «Российская газета» со ссылкой на телеканал WKRN.

Произошел так называемый обратный штормовой нагон: воду вытеснило сильным ветром, дующим с суши. Жителей предупредили – ходить по обнажившемуся дну опасно, море в любой момент может вернуться.

Как уже сообщалось, ураган «Милтон» разрушил более ста домов, появились сообщения о погибших. 

По данным телеканала «МИР 24», водой затопило парк развлечений Disney World. Временно прекратили работу еще два крупных тематических парка и международный аэропорт Орландо. Кроме того, ураган «Милтон» сорвал крышу с бейсбольного стадиона во Флориде. Находящиеся внутри люди не пострадали. 

17:17, 10 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
563
0
#США\n#погода\n#море\n#ветер\n#шторм\n#торнадо\n#разрушения\n#наводнение\n#стихийное бедствие\n#ураган