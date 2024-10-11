Немецкий танкер с 640 тоннами нефти загорелся в Балтийском море

Росток. Германия. В Балтийском море вспыхнул немецкий танкер «Анника», на борту которого находится 640 тонн сырой нефти. Инцидент произошел у берегов Германии, в Мекленбургском заливе между Кюлунгсборном и Варнемюнде, пишет «Российская газета».

По данным местных СМИ, пожар произошел во время стоянки судна. Команду из 7 человек эвакуировали. Для тушения огня к «Аннике» подогнали несколько буксиров и морских спасательных катеров. Несколько пожарных десантировались на борт с вертолета. Их работу осложняет ветер скоростью около 40 км/ч.

Отмечается, что длина танкера составляет 73 метра, ширина – 12 метров.