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Немецкий танкер с 640 тоннами нефти загорелся в Балтийском море

17:32, 11 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Немецкий танкер с 640 тоннами нефти загорелся в Балтийском море
17:32, 11 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
44
0
#Германия\n#море\n#Балтика\n#корабли\n#нефть\n#пожар
Фото: pxhere.com
44
0

Экипажу из 7 человек удалось покинуть судно.

Росток. Германия. В Балтийском море вспыхнул немецкий танкер «Анника», на борту которого находится 640 тонн сырой нефти. Инцидент произошел у берегов Германии, в Мекленбургском заливе между Кюлунгсборном и Варнемюнде, пишет «Российская газета».

По данным местных СМИ, пожар произошел во время стоянки судна. Команду из 7 человек эвакуировали. Для тушения огня к «Аннике» подогнали несколько буксиров и морских спасательных катеров. Несколько пожарных десантировались на борт с вертолета. Их работу осложняет ветер скоростью около 40 км/ч.

Отмечается, что длина танкера составляет 73 метра, ширина – 12 метров. 

17:32, 11 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
44
0
#Германия\n#море\n#Балтика\n#корабли\n#нефть\n#пожар