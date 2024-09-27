750 тысяч домохозяйств остались без света во Флориде из-за урагана «Хелен»

Майами. США. К побережью американского штата Флорида приближается ураган «Хелен». Он уже оставил без света 750 тыс. домохозяйств, пишет Газета.ру со ссылкой на PowerOutage.us.

Энергетические компании подготовили более 18 тыс. обходчиков для восстановления подачи электричества, но этих мер может не хватить.

Бушующий в Мексиканском заливе ураган «Хелен» усилился до четвертой категории по шкале ураганов Саффира — Симпсона. Синоптики прогнозируют, что он может стать самым мощным в США за последний год. На побережье Флориды могут обрушиться опасные волны. Уже сейчас ряд районов расположенного на полуострове штата затопило проливными дождями. По данным Национальной метеорологической службы, более 40 миллионов человек во Флориде, Джорджии и Алабаме находятся под угрозой ураганов и тропических штормов.

Напомним, ранее в Мексике ураган «Джон» погубил как минимум двоих жителей.