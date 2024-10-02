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На Камчатке группа косаток оказалась в ловушке

13:29, 02 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
На Камчатке группа косаток оказалась в ловушке
13:29, 02 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
78
0
#Камчатка\n#море\n#река\n#животные\n#МЧС\n#спасатели\n#киты
Фото: pxhere.com
78
0

Животные заплыли в лиман перед отливом.

Устьевое. Камчатский край. Косатки застряли на мелководье возле села Устьевое на Камчатке. На помощь животным пришли люди, сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

По данным ведомства, в лиман одной из рек, впадающих в Охотское море, заплыли двое взрослых косаток с парой детенышей. Между тем начался отлив, и животные оказались в ловушке. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС выталкивают китов на более глубокое место. Также их поливают водой. Привлечь технику не позволяет топкое дно залива, спасработы ведутся вручную. В них участвуют более 30 человек. Спасатели надеются, что в ближайшее время начнется прилив и животные смогут вырваться из западни.

13:29, 02 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
78
0
#Камчатка\n#море\n#река\n#животные\n#МЧС\n#спасатели\n#киты