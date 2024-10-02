На Камчатке группа косаток оказалась в ловушке

Устьевое. Камчатский край. Косатки застряли на мелководье возле села Устьевое на Камчатке. На помощь животным пришли люди, сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

По данным ведомства, в лиман одной из рек, впадающих в Охотское море, заплыли двое взрослых косаток с парой детенышей. Между тем начался отлив, и животные оказались в ловушке.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС выталкивают китов на более глубокое место. Также их поливают водой. Привлечь технику не позволяет топкое дно залива, спасработы ведутся вручную. В них участвуют более 30 человек. Спасатели надеются, что в ближайшее время начнется прилив и животные смогут вырваться из западни.