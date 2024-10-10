Два года простоявшая под арестом яхта Гарика Сукачева покинула Нидерланды

Медемблик. Нидерланды. 2 года простоявшая заблокированной в Нидерландах яхта российского рок-музыканта Гарика Сукачева покинула порт города Медемблик. Судно было задержано по политическим мотивам, пишет ИА «Регнум» со ссылкой на «Ведомости».

Теперь яхта Pearly Bell 2, принадлежащая Сукачеву, находится в Турции. 5 октября она прибыла в порт курорта Тургутрейс. Разморозки имущества добилась российская юрфирма BGP Litigation, сообщает издание. Отмечается, что Евросоюз не вводил санкций в отношении музыканта.