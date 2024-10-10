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Два года простоявшая под арестом яхта Гарика Сукачева покинула Нидерланды

15:38, 10 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Два года простоявшая под арестом яхта Гарика Сукачева покинула Нидерланды
15:38, 10 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
208
0
#Нидерланды\n#Турция\n#Россия\n#море\n#корабли\n#юристы\n#арест\n#санкции\n#рок\n#музыканты
Фото: vk.com/garik_sukachev
208
0

Разморозки имущества рок-музыканта добилась российская юрфирма.

Медемблик. Нидерланды. 2 года простоявшая заблокированной в Нидерландах яхта российского рок-музыканта Гарика Сукачева покинула порт города Медемблик. Судно было задержано по политическим мотивам, пишет ИА «Регнум» со ссылкой на «Ведомости».

Теперь яхта Pearly Bell 2, принадлежащая Сукачеву, находится в Турции. 5 октября она прибыла в порт курорта Тургутрейс. Разморозки имущества добилась российская юрфирма BGP Litigation, сообщает издание. Отмечается, что Евросоюз не вводил санкций в отношении музыканта.

15:38, 10 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
208
0
#Нидерланды\n#Турция\n#Россия\n#море\n#корабли\n#юристы\n#арест\n#санкции\n#рок\n#музыканты