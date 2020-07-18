Во Франции произошел пожар в одном из крупнейших готических соборов страны

18 июля огонь вспыхнул в кафедральном соборе Святых Петра и Павла.

Нанте. Франция. Во Франции произошел пожар в соборе Святых Петра и Павла. Об этом пишет РБК.

Огонь вспыхнул около 08:00. К 09:30 его потушили, но из храма еще поднимался дым. В настоящее время на месте работают пожарные. О причинах возгорания пока не сообщается.

Как передает издание со ссылкой на «20 Minutes», у здания пострадал фасад, почернели витражи.

Отметим, храм в городе Нант был заложен в 15 веке. Строили его 457 лет, до 1891 года.

Напомним, в апреле 2019 года в Париже 12 часов тушили пожар в Нотр-Дам-де-Пари. В результате обрушился шпиль и часть крыши.