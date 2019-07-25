В Париже заявили о риске обрушения Нотр-Дама

Во время тушения пожара камень впитал много воды.

Париж. Франция. Архитектор Филипп Вильнев, отвечающий за восстановление собора Парижской Богоматери, рассказал о риске обрушения исторического здания. Об этом пишут «Известия».

С середины апреля реставраторы не могли добраться к потолку ни сверху, ни снизу, в связи с чем конструкции собора могут рухнуть.

Во время тушения пожара, камень впитал в себя много влаги. Из-за наступившей жары и испарения влаги швы в кладке могли потерять связующие свойства.

Напомним, пожар в Нотр-Даме произошел 15 апреля. Потушить его удалось только через 12 часов. Огонь уничтожил часы, шпиль и часть кровли.