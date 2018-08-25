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Дэвиду Бекхэму грозит лишение водительских прав за превышение скорости

18:30, 25 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
18:30, 25 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
68
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#футбол\n#штрафы\n#Великобритания\n#скорость
Фото: facebook.com/Beckham/
68
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Сам бывший футболист «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии свою вину отрицает.

Великобритания. Известный английский футболист, рекордсмен по числу сыгранных матчей за сборную Англии среди полевых игроков Дэвид Бекхэм предстанет перед судом за превышение скорости. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на Daily Mail.

По данным полиции Лондона, футболист за рулём своего Bentley двигался со скоростью 59 миль в час на участке с максимальной разрешенной скоростью в 40 миль в час. Сам Бекхэм свою вину категорически отрицает. Он утверждает, что скорость не превышал.

Слушание по этому делу назначено на 28 августа. Если вина Бекхэма будет доказана, ему грозит серьёзный штраф или лишение водительских прав. Отметим, что известный футболист уже попадался на быстрой езде. В 1999 году его оштрафовали на 150 тыс. фунтов и лишили водительских прав на восемь месяцев. Тогда он объяснил свои действия тем, что скрывался от папарацци, и отвоевал удостоверение.

18:30, 25 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
68
0
#футбол\n#штрафы\n#Великобритания\n#скорость

 

 

 


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