Два туриста из Британии искупались в фонтане-мемориале и оскорбили этим всю Италию

Рим. Италия. Два туриста из Великобритании голышом искупались в фонтане Рима Витториано. Как пишет сайт «360», фонтан посвящен первому королю объединённой Италии и в народе зовется Алтарем Отечества. Рядом стоит памятник Неизвестному солдату и горит вечный огонь, как символ памяти о погибших в Первой Мировой войне.

A manhunt is underway in Italy after two British tourists stripped and posed for photos in a fountain next to one of Rome's most famous monuments. One of the Britons can be seen removing his underwear as the two men frolicked in the water near Altare della Patria in the Italian capital.