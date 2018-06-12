Зять короля Испании попал за решетку за налоговые махинации

Также родственник правителя страны через свою фирму присваивал гонорары за мероприятия, которые не проводились.

Мадрид. Испания. В Испании вынесли приговор зятю короля Филиппа Иньяки Урдангарину. Как пишет Росбалт, мужчину признали в налоговых махинациях и нецелевом использовании нескольких миллионов евро из общественных фондов.

Также в ходе расследования, которое шло с 2008 года, выяснилось, что родственник правителя страны через свою фирму присваивал гонорары за мероприятия, которые не проводились.

Согласно приговору Верховного суда Испании, Урдангарин проведет за решеткой 5 лет и 10 месяцев, хотя обвинение требовало для него 19 лет заключения.

50-летний дон Иньяки Урдангарин Либарт, герцог Пальмы, является мужем сестры испанского короля, принцессы Кристины. Он руководил некоммерческой организацией Nóos, в функции которой входило содействие развитию спорта в Испании.