play
pause
  • $ 62.34 ↓
  • € 73.37 ↓

Зять короля Испании попал за решетку за налоговые махинации

18:50, 12 июня, 2018
18:50, 12 июня, 2018
465
0
#налоги\n#Испания\n#финансы и деньги\n#суд
Фото: gala.fr
465
0

Также родственник правителя страны через свою фирму присваивал гонорары за мероприятия, которые не проводились.

Мадрид. Испания. В Испании вынесли приговор зятю короля Филиппа Иньяки Урдангарину. Как пишет Росбалт, мужчину признали в налоговых махинациях и нецелевом использовании нескольких миллионов евро из общественных фондов.

Также в ходе расследования, которое шло с 2008 года, выяснилось, что родственник правителя страны через свою фирму присваивал гонорары за мероприятия, которые не проводились.

Согласно приговору Верховного суда Испании, Урдангарин проведет за решеткой 5 лет и 10 месяцев, хотя обвинение требовало для него 19 лет заключения.

50-летний дон Иньяки Урдангарин Либарт, герцог Пальмы, является мужем сестры испанского короля, принцессы Кристины. Он руководил некоммерческой организацией Nóos, в функции которой входило содействие развитию спорта в Испании.

18:50, 12 июня, 2018
465
0
#налоги\n#Испания\n#финансы и деньги\n#суд

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Cкандал разгорелся в Устиновском районе Ижевска из-за возможного строительства трех жилых домов

10:34, 09 июня, 2018
16128

День города-2018 в Ижевске: программа мероприятий

13425
17:45, 11 июня, 2018

Сложившие полномочия депутаты Гордумы Ижевска скрыли наличие квартир, бизнеса и детей

4519
12:40, 09 июня, 2018

В администрации главы Удмуртии прокомментировали перенос конкурса по выбору мэра Ижевска

3874
20:24, 08 июня, 2018

«Бриллиантовая королева» сняла свою кандидатуру с выборов главы Ижевска

3510
15:30, 07 июня, 2018

Владимир Путин ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста

18:45, 07 июня, 2018
5347

Учителя в купальниках: в России запустили флешмоб в поддержку уволенного педагога из Омска

3268
14:58, 12 июня, 2018

Непотопляемый: Владимир Путин рассказал о потенциале Мутко

2179
17:37, 07 июня, 2018

«Прямая линия» с Владимиром Путиным началась с вопроса о росте цен на бензин

2134
13:47, 07 июня, 2018

Путин прокомментировал возможность закрытия Инстаграма и Ютуба

2084
14:49, 07 июня, 2018

Самому богатому британцу не удалось выкупить «Челси» у Романа Абрамовича

15:41, 09 июня, 2018
2503

В Грузии на свалке из забракованных яиц вылупились сотни цыплят

2486
16:46, 10 июня, 2018

Власти Швеции одобрили прокладку «Северного потока-2» в своих водах

2072
19:19, 07 июня, 2018

Российское метро восхитило британскую журналистку

1959
16:45, 11 июня, 2018

Ушла из жизни кинорежиссер Кира Муратова

1803
10:21, 07 июня, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

09 июня, 2018

Удмуртия в минуту: выбор главы Ижевска и решение проблем обманутых дольщиков

08 июня, 2018

Центр временного содержания иностранных граждан

08 июня, 2018