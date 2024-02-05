Налоговые поступления в Удмуртии в 2023 году выросли на 11%

Ижевск. Удмуртия. В 2023 году в Удмуртии было собрано в консолидированный бюджет Российской Федерации 398 млрд 598 млн рублей налоговых и неналоговых платежей. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы.

По сравнению с 2022 годом, сумма сборов увеличилась на 11% или 39 млрд 472 млн рублей.

В федеральный бюджет направлено 76,9% собранных платежей (306 млрд 581 млн рублей). В Удмуртии остаётся лишь 23,1% (92 млрд 17 млн рублей). Объём доходов по страховым обязательствам на соцстрафование составил 75 млрд 654 млн рублей.

В структуре налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ преобладают платежи за пользование природными ресурсами 227 млрд 688 млн рублей (57,1%), далее идёт налог на добавленную стоимость 72 млрд 918 млн рублей (18,2%), затем налог на прибыль организаций 31 млрд 189 млн рублей (7,8%). Налог на доходы физлиц это 9,8% или 39 млрд 153 млн рублей, налог на имущество 2,7% (10 млрд 746 млн рублей), прочие налоги и сборы 2,6% (10 млрд 261 млн рублей).

Самая меньшая сумма — акцизы по подакцизным товарам. В этом направлении собрано 7 млрд 215 млн рублей (1,8%).