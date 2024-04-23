Налоговые поступления от ИТ-сектора за 2023 год в Удмуртии превысили 3 млрд рублей

Ижевск. Удмуртия. В 2023 году оборот предприятий ИТ-сектора в Удмуртии увеличился на 31,4% по сравнению с 2022 годом, достигнув почти 27 млрд рублей. Об этом рассказал премьер-министр республики Ярослав Семёнов во время отчёта перед Госсоветом региона 23 апреля.

«Удмуртия занимает 8 место в ПФО по обороту и лидирует по темпу роста в ИТ-отрасли. Налоговые поступления от ИТ-сектора за 2023 год составили более 3 млрд 300 млн рублей, что представляет прирост на 25% по сравнению с предыдущим годом. В регионе действует более 930 компаний в сфере информации и связи, что означает устойчивый приток новых игроков, замещающих импортные продукты», — рассказал Ярослав Семёнов.

К концу минувшего года численность работников в ИТ-отрасли в Удмуртии достигла почти 9 500 человек. В рамках нацпроекта «Цифровая экономика России» компании получают значительную грантовую поддержку от Фондов поддержки, суммируя на 2023 год — более 120,5 млн рублей грантов, отметил премьер-министр.