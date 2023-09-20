Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
33 несчастья Ижевского цирка Лонгрид Ижевский механический: в бою и в мирной жизни Лонгрид «ТЭС»: готовы решать важные для Удмуртии задачи Лонгрид

Александр Бречалов рассказал Владимиру Путину о проблемах Удмуртии, требующих особого внимания

10:15, 20 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Александр Бречалов рассказал Владимиру Путину о проблемах Удмуртии, требующих особого внимания
10:15, 20 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1151
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#Владимир Путин\n#налоги\n#бюджет
Фото: пресс-служба Кремля
1151
0

Глава региона доложил о дефиците бюджета.

Ижевск. Удмуртия. В ходе рабочей встречи президента России Владимира Путина и главы Удмуртии Александра Бречалова последний обозначил проблемы, требующие особого внимания — дефицит бюджета и госдолг. Стенограмма беседы приведена на сайте Кремля. 

Бречалов отметил, что в 2022 году Удмуртия направила в федеральный бюджет больше налогов, чем крупные регионы ПФО. 

«Нам говорят: это нефть. Хорошо, мы убрали нефть, без нефти – и всё равно крупнее, чем многие регионы. Нам говорят: это оборонка. Но оборонка – это тоже наше. Убрали. Средний бизнес и малый дает вот столько в федеральный бюджет», — сказал Бречалов. 

Путин дал обещание «поработать» над этим. 

Напомним, глава государства прибыл в Ижевск 19 сентября

10:15, 20 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1151
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#Владимир Путин\n#налоги\n#бюджет