Александр Бречалов рассказал Владимиру Путину о проблемах Удмуртии, требующих особого внимания

Ижевск. Удмуртия. В ходе рабочей встречи президента России Владимира Путина и главы Удмуртии Александра Бречалова последний обозначил проблемы, требующие особого внимания — дефицит бюджета и госдолг. Стенограмма беседы приведена на сайте Кремля.

Бречалов отметил, что в 2022 году Удмуртия направила в федеральный бюджет больше налогов, чем крупные регионы ПФО.

«Нам говорят: это нефть. Хорошо, мы убрали нефть, без нефти – и всё равно крупнее, чем многие регионы. Нам говорят: это оборонка. Но оборонка – это тоже наше. Убрали. Средний бизнес и малый дает вот столько в федеральный бюджет», — сказал Бречалов.

Путин дал обещание «поработать» над этим.

Напомним, глава государства прибыл в Ижевск 19 сентября.