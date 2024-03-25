В Удмуртии «старшие по дому» покидают свои должности

Москва. После изменения в Налоговом кодексе председатели многоквартирных домов (МКД) начали стремительно покидать свои должности, в том числе в Удмуртии. После обсуждения этого вопроса в Госдуме статус председателя может измениться. Об этом пишет «Радио Спутник», ссылаясь на «Парламентскую газету».

Такой отток связан с тем, что налоговая служба стала взыскивать с оплаты услуг председателей МКД страховые взносы.

«Учитывая небольшой размер вознаграждения, остающегося после уплаты 43* процентов обязательных взносов, для многих пенсионеров выгоднее получать ежегодную индексацию пенсий», — высказались депутаты Госдумы. В Удмуртии около 30% председателей покинули свои должности.

«Отток с должности председателя отмечается, начиная с августа прошлого года, как приняли изменения в Налоговый кодекс», — отметил Александр Евсеев.

Для разрешения ситуации в Госдуме пройдет совещание, где обсудят три предлагаемых варианта: либо вернуть все как было, либо признать статус добровольным, либо внести этот вид деятельности в реестр разрешенных для самозанятых.

*13% — подоходный налог и 30% — страховой взнос.