Организации Ижевска выплатили задолженность городскому бюджету в размере 9 миллионов рублей

Ижевск. Удмуртия. Организации-должники Ижевска ликвидировали свои задолженности. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

30 ноября в столице Удмуртии прошло заседание Комиссии по ликвидации задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджет города. Участники рассмотрели материалы в отношении 12 хозяйствующих субъектов, которые имели долги по налоговым платежам и арендной плате за участок земли. Помимо этого на частных предприятиях зафиксировали факты неформальной занятости.

Во время встречи члены комиссии согласовали с представителями организаций-должников сроки погашения долгов. В отдельных случаях стороны подписали мировые соглашения.

В результате была погашена задолженность по налоговым платежам на сумму 49 861 тыс. рублей. В том числе в бюджет города налогоплательщики выплатили 9 080 тыс. рублей.

Такая работа с предприятиями-должниками проводится для повышения налоговой дисциплины. Если же предприятия будут уклоняться от погашения долгов, то к ним применят принудительное взыскание в судебном порядке.