Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Человек, который построил свой город Лонгрид Что происходит с Ижевским прудом? Лонгрид Ценность семейных отношений Лонгрид

На 32% выросли налоговые поступления от предпринимателей в Удмуртии в 2023 году

10:50, 23 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
На 32% выросли налоговые поступления от предпринимателей в Удмуртии в 2023 году
10:50, 23 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
263
0
#Удмуртия\n#налоги\n#удмуртские предприниматели
Фото: ИА «Сусанин»
263
0

За год количество предприятий в республике выросло более чем на 5 000.

Ижевск. Удмуртия. Налоговые поступления от предпринимательской деятельности в Удмуртии увеличились на 32% в 2023 году. Об этом в ходе отчёта перед парламентом республики рассказал премьер-министр региона Ярослав Семёнов.

«Налоговые поступления от предпринимательской деятельности увеличились на 32% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом, достигнув 28 млрд 700 млн рублей. Каждый девятый предприниматель Удмуртии получил поддержку по линии Федеральной корпорации малого и среднего предпринимательства», — отметил руководитель правительства республики.

Он отметил, что на 1 января 2024 года в Удмуртии было зарегистрировано порядка 63 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, что превышает показатель 2022 года на более чем 5 тыс. предприятий. 

По данным за последние 6 лет, оборот малого и среднего бизнеса в республике вырос в 1,5 раза, достигнув почти 778 млрд рублей в 2022 году. В настоящее время около 42% трудоспособного населения Удмуртии занято в сфере малого и среднего предпринимательства.

10:50, 23 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
263
0
#Удмуртия\n#налоги\n#удмуртские предприниматели