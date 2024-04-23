На 32% выросли налоговые поступления от предпринимателей в Удмуртии в 2023 году

Ижевск. Удмуртия. Налоговые поступления от предпринимательской деятельности в Удмуртии увеличились на 32% в 2023 году. Об этом в ходе отчёта перед парламентом республики рассказал премьер-министр региона Ярослав Семёнов.

«Налоговые поступления от предпринимательской деятельности увеличились на 32% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом, достигнув 28 млрд 700 млн рублей. Каждый девятый предприниматель Удмуртии получил поддержку по линии Федеральной корпорации малого и среднего предпринимательства», — отметил руководитель правительства республики.

Он отметил, что на 1 января 2024 года в Удмуртии было зарегистрировано порядка 63 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, что превышает показатель 2022 года на более чем 5 тыс. предприятий.

По данным за последние 6 лет, оборот малого и среднего бизнеса в республике вырос в 1,5 раза, достигнув почти 778 млрд рублей в 2022 году. В настоящее время около 42% трудоспособного населения Удмуртии занято в сфере малого и среднего предпринимательства.