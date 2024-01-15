Жителям Удмуртии напомнили об увеличении размеров социальных вычетов по НДФЛ

Ижевск. Удмуртия. Налоговая служба напоминает жителям Удмуртии об увеличении размеров предоставляемых гражданам социальных вычетов по НДФЛ. Об этом сообщает пресс-служба ФНС России.

Новые значения будут применяться к полученным доходам и понесённым расходам, начиная с 1 января.

Увеличен до 110 тыс. рублей максимальный размер суммы расходов, с которой можно получить налоговый вычет на обучение ребенка. До 150 тыс. вырос максимальный размер налогового вычета на свое обучение, медицинские услуги, приобретение лекарств, фитнес-услуги, по оплате прохождения независимой оценки своей квалификации, а также расходов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного пенсионного страхования, добровольного страхования жизни и по уплате дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию.

Нововведение будет применяться при подаче декларации по форме 3-НДФЛ за 2024 год в 2025 году. При получении вычетов у работодателя – в течение 2024 года.