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Жителям Удмуртии напомнили об увеличении размеров социальных вычетов по НДФЛ

12:40, 15 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жителям Удмуртии напомнили об увеличении размеров социальных вычетов по НДФЛ
12:40, 15 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
129
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#налоги
Фото: ИА «Сусанин»
129
0

Новые значения будут применяться к доходам и расходам, понесённым с начала этого года. 

Ижевск. Удмуртия. Налоговая служба напоминает жителям Удмуртии об увеличении размеров предоставляемых гражданам социальных вычетов по НДФЛ. Об этом сообщает пресс-служба ФНС России. 

Новые значения будут применяться к полученным доходам и понесённым расходам, начиная с 1 января. 

Увеличен до 110 тыс. рублей максимальный размер суммы расходов, с которой можно получить налоговый вычет на обучение ребенка. До 150 тыс. вырос максимальный размер налогового вычета на свое обучение, медицинские услуги, приобретение лекарств, фитнес-услуги, по оплате прохождения независимой оценки своей квалификации, а также расходов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного пенсионного страхования, добровольного страхования жизни и по уплате дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию.

Нововведение будет применяться при подаче декларации по форме 3-НДФЛ за 2024 год в 2025 году. При получении вычетов у работодателя – в течение 2024 года.

12:40, 15 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
129
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#налоги