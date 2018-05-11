На острове Ява из-за извержения вулкана Мерапи эвакуируют жителей

Людей вывозят с территории в радиусе 5 километров.

Джакарта. Индонезия. Жителей части острова Ява эвакуируют. Причина - извержение вулкана Мерапи, пришут «Известия».

Активизация вулкана началась в пятницу, людей вывозят с территории в радиусе 5 км от Мерапи.

Из-за сильных выбросов вулканического пепла, пришлось временно закрыть местный аэропорт. Жителей просят сохранять спокойствие.

В то же время специалисты в сфере вулканологии и геологи считают ситуацию нормальной и продолжают наблюдения за вулканом.

Напомню, в США сейчас идет извержение вулкана на Гавайских островах. Там тоже проводилась эвакуация населения. Штат объявили зоной стихийного бедствия и направили обращение к президенту США Дональду Трампу.