Местные власти обратились с просьбой о помощи к президенту США Дональду Трампу.

Гонолулу. США. Гавайи объявили зоной стихийного бедствия из-за извержения вулкана Килауэа. Как пишут «Известия», такое решение принял губернатор американского штата Дэвид Иге.

Границы зоны стихийного бедствия распространились на район Пута, расположенный поблизости от проснувшейся горы. Также местные власти обратились с просьбой о помощи к президенту США Дональду Трампу.

В частности, американского лидера попросили выделить острову дополнительные вертолеты. С их помощью руководство штата намерено вывезти людей из зоны извержения Килауэа.

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Напомним, один из самых опасных вулканов в мире начал выбрасывать столпы пепла и магмы 4 мая. При этом вместе с извержением на Большом острове Гавайев произошло землетрясение магнитудой 6,9.

В опасной близости от вулкана оказался город Лейлани-Эстейтс, где потоки раскаленной магмы стали причиной разрушения автодорог и порядка 30 домов. В результате на острове началась эвакуация населения. Свои дома покинули порядка 2 тыс. человек.