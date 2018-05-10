play
pause
  • $ 63.01 ↑
  • € 75.04 ↑

Гавайи объявили зоной стихийного бедствия из-за извержения вулкана

09:55, 10 мая, 2018
Александра Бобрович
09:55, 10 мая, 2018
Александра Бобрович
312
0
#люди\n#эвакуация\n#вулкан\n#происшествие\n#Гавайи\n#стихийное бедствие
Фото: twitter.com
312
0

Местные власти обратились с просьбой о помощи к президенту США Дональду Трампу.

Гонолулу. США. Гавайи объявили зоной стихийного бедствия из-за извержения вулкана Килауэа. Как пишут «Известия», такое решение принял губернатор американского штата Дэвид Иге.  

Границы зоны стихийного бедствия распространились на район Пута, расположенный поблизости от проснувшейся горы. Также местные власти обратились с просьбой о помощи к президенту США Дональду Трампу.  

В частности, американского лидера попросили выделить острову дополнительные вертолеты. С их помощью руководство штата намерено вывезти людей из зоны извержения Килауэа.  

Josh Caplan on Twitter

Напомним, один из самых опасных вулканов в мире начал выбрасывать столпы пепла и магмы 4 мая. При этом вместе с извержением на Большом острове Гавайев произошло землетрясение магнитудой 6,9.  

В опасной близости от вулкана оказался город Лейлани-Эстейтс, где потоки раскаленной магмы стали причиной разрушения автодорог и порядка 30 домов. В результате на острове началась эвакуация населения. Свои дома покинули порядка 2 тыс. человек.

09:55, 10 мая, 2018
Александра Бобрович
312
0
#люди\n#эвакуация\n#вулкан\n#происшествие\n#Гавайи\n#стихийное бедствие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

День Победы: какие мероприятия ждут жителей Ижевска 9 мая

08:30, 08 мая, 2018
14497

В Удмуртии нашли применение асфальтобетонной крошке, которая остается при фрезеровании дорог

10020
15:40, 08 мая, 2018

Непростое решение: глава Ижевска Юрий Тюрин прокомментировал свою отставку

9047
09:35, 03 мая, 2018

В одном из жилых домов в Удмуртии обрушилась лоджия

8846
11:08, 07 мая, 2018

Глава Ижевска Юрий Тюрин ушел в отставку

7231
08:55, 03 мая, 2018

СМИ: Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Евгении Медведевой

09:17, 07 мая, 2018
10176

Российская фигуристка Евгения Медведева может сменить спортивное гражданство

3090
20:00, 05 мая, 2018

В честь инаугурации Владимира Путина в России выпустили «царь-телефоны» стоимостью в 1,9 млн рублей

3018
14:45, 05 мая, 2018

В России могут ввести налог для самозанятых со ставкой от 3%

2254
18:29, 03 мая, 2018

Одного из основателей «Смысловых галлюцинаций» отправили на принудительное лечение за поножовщину

2170
17:23, 04 мая, 2018

Специалисты NASA прочитали невидимые буквы на свитках Мертвого моря

19:04, 04 мая, 2018
2702

Папа Римский Франциск продаст свой суперкар Lamborghini

2127
14:56, 04 мая, 2018

В посмертной статье Хокинга рассказывается о вселенных, образовавшихся после Большого взрыва

2062
19:45, 03 мая, 2018

Военно-морские силы США начали восстанавливать Второй флот

1999
18:15, 05 мая, 2018

Предприниматель из США Илон Маск собрался открыть кондитерскую фабрику

1910
16:55, 06 мая, 2018

Мультимедиа

Салют победы 2018 в Ижевске

Удмуртия в минуту: спасение школьника и увольнения в больнице

09 мая, 2018

Удмуртия в минуту: спасение школьника и увольнения в больнице

09 мая, 2018