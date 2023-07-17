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У сотен жителей Египта выявили симптомы неизвестной болезни

10:54, 17 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
У сотен жителей Египта выявили симптомы неизвестной болезни
10:54, 17 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
218
0
#здоровье\n#медицина\n#опасность\n#инфекция\n#эпидемия\n#врачи\n#Африка\n#Египет
Фото: pxhere.com
218
0

Пациенты жалуются на высокую температуру, рвоту, ломоту и головокружение.

Каир. Египет. Неизвестной инфекцией заразились жители деревни Эль-Аликат к югу от Каира. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Минздрав страны.

Симптомы выявлены, по разным данных, примерно у 200 или даже тысячи местных жителей. Пациенты страдают от высокой температуры, рвоты, ломоты в костях и головокружения. Все заразившиеся болеют на дому, госпитализация не потребовалась ни одному из пострадавших. 

В деревню направили около 50 машин с медиками, взяты пробы питьевой воды и анализы у заболевших. 

10:54, 17 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
218
0
#здоровье\n#медицина\n#опасность\n#инфекция\n#эпидемия\n#врачи\n#Африка\n#Египет