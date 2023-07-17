У сотен жителей Египта выявили симптомы неизвестной болезни

Каир. Египет. Неизвестной инфекцией заразились жители деревни Эль-Аликат к югу от Каира. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Минздрав страны.

Симптомы выявлены, по разным данных, примерно у 200 или даже тысячи местных жителей. Пациенты страдают от высокой температуры, рвоты, ломоты в костях и головокружения. Все заразившиеся болеют на дому, госпитализация не потребовалась ни одному из пострадавших.

В деревню направили около 50 машин с медиками, взяты пробы питьевой воды и анализы у заболевших.