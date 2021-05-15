Китайский марсоход совершил посадку на красную планету

КНР стала третьей в истории страной – исследователем Марса.

Китай начал собственную исследовательскую миссию на Марсе. В ночь на 15 мая на поверхность красной планеты совершил мягкую посадку первый китайский марсоход. Об этом сообщает “Газета.Ru” со ссылкой на национальное космическое агентство КНР.

Китай стал третьей после СССР и США космической державой, совершившей мягкую посадку на Марс. В течение минимум 3 месяцев аппарат “Чжужун” будет заниматься исследованием ближайшего соседа Земли.

Китайская миссия к Марсу стартовала летом 2020 года и достигла орбиты в феврале 2021 года. В течение 3 месяцев орбитальный аппарат проводил съемку поверхности для выбора точки посадки спускаемого модуля с марсоходом.

Ровер массой 240 кг рассчитан на 90 суток работы, однако, если его состояние позволит, срок миссии может быть продлен. В задачи марсохода входит изучение грунта и скальных пород планеты, поиск следов воды и льда под поверхностью при помощи радара. Кроме того, будут отработаны технологии, доставки на Землю собранных материалов.

Традиционно китайская космическая программа держалась в строгом секрете. Власти КНР не вели трансляции в ходе посадки и не объявляли о ее времени официально.

И добавим, первая в истории мягкая посадка на Марс была совершена советским аппаратом 2 декабря 1971 года. 40 лет назад на поверхности планеты оказался спускаемый модуль межпланетной станции «Марс-3».