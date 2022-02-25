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США наложили санкции на ведущие российские банки и ряд крупных компаний

10:11, 25 февраля, 2022
Евгений Кандаков
США наложили санкции на ведущие российские банки и ряд крупных компаний
10:11, 25 февраля, 2022
Евгений Кандаков
177
0
#США\n#экономика\n#финансы и деньги\n#банки\n#промышленность\n#транспорт\n#Газпром\n#РЖД\n#санкции
Фото: pixabay.com
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В списке — Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, «Открытие», «Газпром», АЛРОСА и РЖД.

Вашингтон. США. Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против росссийской экономики в связи с началом военной операции на Украине. Об этом пишет «Интерфакс».

В частности, американским банкам предписано в течение месяца закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его дочерних подразделений. Проводить транзакции с их участием будет полностью запрещено с 26 марта.

А к 25 мая американским финансовым структурам придется прекратить все операции с акциями и долговыми обязательствами Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка «Открытие» и ВЭБ.

Ограничительные меры распространяются и на первых зампредов правления ВТБ Андрея Пучкова и Юрия Соловьева, а также первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина.

Кроме того, инвесторам из США запрещено покупать новые долговые обязательства и акции «Газпрома», «Ростелекома», «РусГидро», «АЛРОСА», «Совкомфлота», РЖД, а также Альфа-банка и Московского кредитного банка.

Также под санкции попали Новикомбанк и дочерний банк Ozon.  

Напомним, 24 февраля президент США Джо Байден пообещал ввести новые ограничительные меры против России в связи сначалом операции на Украине.      

10:11, 25 февраля, 2022
Евгений Кандаков
177
0
#США\n#экономика\n#финансы и деньги\n#банки\n#промышленность\n#транспорт\n#Газпром\n#РЖД\n#санкции