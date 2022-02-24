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Байден пообещал ввести жесткие санкции в отношении России в связи с ударами по Украине

10:43, 24 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Байден пообещал ввести жесткие санкции в отношении России в связи с ударами по Украине
10:43, 24 февраля, 2022
Евгений Кандаков
44
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#США\n#конфликт\n#война\n#ЛНР\n#Донбасс\n#Джо Байден\n#Владимир Зеленский\n#санкции\n#НАТО\n#Украина
Фото: facebook.com/joebiden
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Об этом президент США заявил Владимиру Зеленскому.

Вашингтон. США. Президент США Джо Байден намерен ввести новые жесткие санкции против России после начала военных действий на украинской территории. Об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Такие же меры примут союзники и партнеры Украины, добавил американский лидер. Кроме того, он заверил Зеленского, что продолжит оказывать различную помощь Киеву.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале военной операции против вооруженных сил Украины и призвал солдат ВСУ добровольно отказаться от сопротивления. Целью кампании российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию соседнего государства, а также наказание лиц, виновных в преступлениях против мирного населения.

В Минобороны России подтвердили начало военной операции. Позднее в ведомстве сообщили о завершении подавления сил противовоздушной обороны Украины. Местные СМИ сообщают о взрывах в ряде городов страны. В России отменили рейсы гражданской авиации в южные регионы. 

В Луганской народной республике заявили о начале операции по освобождению находящихся под властью Киева районов Луганской области. Сообщается о боях в районе города Счастье в 30 км от столицы ЛНР.

Тем временем президент США Джо Байден назвал происходящее «неоправданной атакой на украинский народ» и пообещал жесткую реакцию НАТО.

10:43, 24 февраля, 2022
Евгений Кандаков
44
0
#США\n#конфликт\n#война\n#ЛНР\n#Донбасс\n#Джо Байден\n#Владимир Зеленский\n#санкции\n#НАТО\n#Украина