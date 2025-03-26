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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Юные футболисты из Глазова поедут в Екатеринбург на Всероссийские соревнования по мини-футболу

12:34, 26 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Юные футболисты из Глазова поедут в Екатеринбург на Всероссийские соревнования по мини-футболу
12:34, 26 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
32
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#футбол\n#дети
Источник фото: Минсоцполитики Удмуртии
32
0

Ребята являются воспитанниками местного филиала социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Глазов. Удмуртия. Команды детских домов и домов-интернатов Удмуртии сыграли в мини-футбол в Ижевске, чтобы выбрать команду для участия на Всероссийских соревнованиях. Об этом сообщает министерство социальной политики и труда Удмуртии. 

Отборочные этапы XVI турнира по мини-футболу провели в рамках всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя!» (0+). В состязании участвовали команды из четырёх филиалов Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. 

Старшая и младшая команды из Глазова из подразделения, находящегося в селе Понино, смогли завоевать первое место. Теперь они представят Удмуртию на Всероссийских соревнованиях по мини-футболу в Екатеринбурге «Футбол без границ» (0+). 

Серебро взяли воспитанники СРЦН из Можги и Глазова из подразделения, которое находится в деревне Агриколь. А бронзу взяли команды из Ижевска и Сюмсинского района. 

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12:34, 26 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
32
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#футбол\n#дети