Глазов. Удмуртия. Команды детских домов и домов-интернатов Удмуртии сыграли в мини-футбол в Ижевске, чтобы выбрать команду для участия на Всероссийских соревнованиях. Об этом сообщает министерство социальной политики и труда Удмуртии.

Отборочные этапы XVI турнира по мини-футболу провели в рамках всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя!» (0+). В состязании участвовали команды из четырёх филиалов Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Старшая и младшая команды из Глазова из подразделения, находящегося в селе Понино, смогли завоевать первое место. Теперь они представят Удмуртию на Всероссийских соревнованиях по мини-футболу в Екатеринбурге «Футбол без границ» (0+).

Серебро взяли воспитанники СРЦН из Можги и Глазова из подразделения, которое находится в деревне Агриколь. А бронзу взяли команды из Ижевска и Сюмсинского района.