Обновлённый состав «Купола-Родников» приступил к тренировкам в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Обновлённый состав баскетбольного клуба из Ижевска «Купол-Родники» приступил к тренировкам. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Команда обновилась, и мы все в предвкушение выхода на паркет команды Сергея Чернова. На сегодняшний момент "родники" приступили к тренировкам», — говорится в сообщении.

Впереди у баскетболистов товарищеские матчи. 26 августа на выезде «купольцы» встретятся с «Нижним Новгородом»; 1 сентября — на домашнем паркете примут тобольский «Нефтехимик»; 3 сентября — ревденский клуб «Темп-СУМЗ» приедет в Ижевск; 1 октября ижевчане отправятся в Ревду сами.

Также в середине сентября на домашнем паркете пройдёт всероссийский традиционный турнир по баскетболу среди мужских команд на призы ИЭМЗ «Купол». 25-27 сентября — в Новосибирске Турнир памяти Сергея Бабкова.

«Провели первый день. Познакомились с ребятами, все в хорошем настроении и готовы работать. На командном собрании обсудили рабочие моменты. Провели легкую тренировку. Игроки заканчивают проходить медосмотр, и мы приступаем к полноценным тренировкам», — отметил главный тренер «Купола-Родников» Сергей Чернов.