Ижевск. Удмуртия. Главный тренер ижевского баскетбольного клуба «Купол-Родники» Сергей Чернов продолжит работу в следующем сезоне. Об этом написала пресс-служба БК «Купол-Родники» в своих соцсетях.

Баскетбольный клуб продлил с тренерским штабом контракты, сейчас ведется активная подготовка к новому сезону 2025-2026. Также остался на посту помощник главного тренера Вениамин Анисимов.

Напомним, на посту главного тренера Сергей Чернов находится 2 года, в июне 2023 года он сменил Вадима Филатова.