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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ижевский БК «Купол-Родники» продолжит тренировать Сергей Чернов

15:28, 07 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
Ижевский БК «Купол-Родники» продолжит тренировать Сергей Чернов
15:28, 07 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
86
0
#Купол-Родники\n#баскетбол\n#тренер
Источник фото: БК "Купол-Родники"
86
0

Баскетбольный клуб продлил с тренерским штабом контракт на следующий сезон.

Ижевск. Удмуртия. Главный тренер ижевского баскетбольного клуба «Купол-Родники» Сергей Чернов продолжит работу в следующем сезоне. Об этом написала пресс-служба БК «Купол-Родники» в своих соцсетях. 

Баскетбольный клуб продлил с тренерским штабом контракты, сейчас ведется активная подготовка к новому сезону 2025-2026. Также остался на посту помощник главного тренера Вениамин Анисимов. 

Напомним, на посту главного тренера Сергей Чернов находится 2 года, в июне 2023 года он сменил Вадима Филатова. 

 

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15:28, 07 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
86
0
#Купол-Родники\n#баскетбол\n#тренер