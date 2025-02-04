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Баскетболисты «Купола-Родников» обыграли дома команду из Сургута

09:40, 04 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Баскетболисты «Купола-Родников» обыграли дома команду из Сургута
09:40, 04 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
173
0
#Ижевск\n#баскетбол\n#Купол-Родники
Источник фото: unsplash.com (Markus Spiske)
173
0

Главный тренер ижевской команды отметил отвратительную защиту своих подопечных.

Ижевск. Удмуртия. БК «Купол-Родники» обыграли на своём паркете в Ижевске БК «Универстиет-ЮГРА» из Сургута. Как сообщает пресс-служба команды, матч завершился со счётом 95:80.

«В первой четверти у нас была отличная защита. К сожалению, в последующих трёх она была отвратительная. Может, ребята слишком рано поверили, что мы слишком много повели. Но с таким соперником опытным очень опасно играть в такую игру. Есть над чем работать и добавлять», — сказал после матча главный тренер «купольцев» Сергей Чернов.

В четверг, 6 февраля, ижевчане примут у себя в гостях БК «Химки» из Московской области.

09:40, 04 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
173
0
#Ижевск\n#баскетбол\n#Купол-Родники