Ижевск. Удмуртия. БК «Купол-Родники» обыграли на своём паркете в Ижевске БК «Универстиет-ЮГРА» из Сургута. Как сообщает пресс-служба команды, матч завершился со счётом 95:80.

«В первой четверти у нас была отличная защита. К сожалению, в последующих трёх она была отвратительная. Может, ребята слишком рано поверили, что мы слишком много повели. Но с таким соперником опытным очень опасно играть в такую игру. Есть над чем работать и добавлять», — сказал после матча главный тренер «купольцев» Сергей Чернов.

В четверг, 6 февраля, ижевчане примут у себя в гостях БК «Химки» из Московской области.