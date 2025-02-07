Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошёл баскетбольный матч клуба «Купол-Родники» против команды «Химки» из Московской области, в котором победу одержали гости. Об этом сообщается в соцсетях «Родников».

В первой четверти «Химки» добились небольшого преимущества – 15:20. А затем, по ходу игры, постепенно увеличивали разрыв. Вторая четверть завершилась со счётом 25:40. По итогам третьей счёт стал 38:63. Также во время третьего отрезка судья удалил главного тренера ижевской команды Сергея Чернова. Итоговый счёт по результатам всех отрезков составил 55:81 в пользу «Химок».

«Проиграли в жёсткости. С командой такого уровня, это непозволительная роскошь – давать им делать всё, что они хотят. Соответственно, они создали в первой половине задел, а во второй мы уже их догнать не смогли», – прокомментировал тяжёлый форвард «Купол-Родников» Даниил Карванен.

Его слова подтвердил помощник главного тренера «Родников» Вениамин Анисимов. Он рассказал, что команде не хватило жёсткой борьбы и что они позволили сопернику делать всё, что тот хотел.