Баскетболисты «Купол-Родников» заняли второе место на всероссийском турнире

Ижевск. Удмуртия. Спортсмены Удмуртии взяли серебро на одиннадцатом всероссийском турнире по баскетболу среди мужских команд на призы ИЭМЗ «Купол» (18+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Соревнования прошли с 16 по 21 сентября в Ижевске. Между собой соревновались 5 российских команд, которые выступают в Суперлиге.

«Основной задачей было посмотреть всех ребят — кто в каком состоянии находится, как новички вписываются в командные схемы. К сожалению, череда травм не позволила нам провести хоть один матч в полном составе», — отметил главный тренер БК «Купол-Родники» Сергей Чернов.

Несмотря на это, игрока команды Николая Жмако объявили лучшим лёгким форвардом.

Золото взяли спортсмены Краснодарского края «СШОР-Локомотив-Кубань», которые выиграли все матчи. Бронзу забрали баскетболисты «Металлурга» из Магнитогорска. На четвёртом и пятом месте оказались команды «Иркут» из Иркутска и «Барнаул» из Алтайского края соответственно.