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Баскетболисты «Купол-Родников» заняли второе место на всероссийском турнире

10:00, 25 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Баскетболисты «Купол-Родников» заняли второе место на всероссийском турнире
10:00, 25 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
181
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#баскетбол\n#победа
Фото: БК «Купол-Родники»
181
0

Они соревновались с 4 командами, играющими в Суперлиге.  

Ижевск. Удмуртия. Спортсмены Удмуртии взяли серебро на одиннадцатом всероссийском турнире по баскетболу среди мужских команд на призы ИЭМЗ «Купол» (18+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

Соревнования прошли с 16 по 21 сентября в Ижевске. Между собой соревновались 5 российских команд, которые выступают в Суперлиге. 

«Основной задачей было посмотреть всех ребят — кто в каком состоянии находится, как новички вписываются в командные схемы. К сожалению, череда травм не позволила нам провести хоть один матч в полном составе», — отметил главный тренер БК «Купол-Родники» Сергей Чернов. 

Несмотря на это, игрока команды Николая Жмако объявили лучшим лёгким форвардом. 

Золото взяли спортсмены Краснодарского края «СШОР-Локомотив-Кубань», которые выиграли все матчи. Бронзу забрали баскетболисты «Металлурга» из Магнитогорска. На четвёртом и пятом месте оказались команды «Иркут» из Иркутска и «Барнаул» из Алтайского края соответственно.  

10:00, 25 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
181
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#баскетбол\n#победа